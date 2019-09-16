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Экономика

Путин заявил, что Москва представит свое видение работы по «Турецкому потоку» на РЭН-2019

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Путин заявил, что Москва представит свое видение работы по «Турецкому потоку» на РЭН-2019

Анкара, 16 сентября. Москва на международном форуме «Российская энергетическая неделя» (РЭН-2019) представит свое видение дальнейшей работы по проекту «Турецкий поток». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах в Анкаре.

Российский лидер отметил, что вопросы инфраструктуры газоснабжения стоят на повестке предстоящего форума. В частности, речь пойдет о «Турецком потоке».

«Было бы любопытно представить там наше видение дальнейшей работы по этому направлению», — сказал Путин на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Турецкий поток» — международный проект газопровода, который будет протянут из Анапского района Краснодарского края в западную часть Турции. Строительство сооружения стартовало еще в мае 2017 года. В планах российского «Газпрома» протянуть две нитки, мощность каждой ветки составит 15,75 миллиарда кубометров газа в год. Первая нитка предназначена для Турции, вторая — для европейских потребителей.

В конце августа президент РФ указал, что газопровод начнет поставлять топливо в Турцию до конца этого года. По его словам, после увеличения мощности «Турецкого потока» за счет второй ветки поставки будут осуществляться транзитом в Европу через территорию Турции.

РЭН пройдет в российской столице со 2 по 5 октября в Центральном выставочном зале «Манеж». Цель мероприятия – демонстрация перспектив российского топливно‑энергетического комплекса и реализация потенциала международного сотрудничества в сфере энергетики.

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Источник: Пресс-служба Кремля
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