Власти Крыма одобрили идею о переименовании региона

Симферополь, 16 сентября. Добавление к названию Крыма слова «Таврида» позволит укрепить российский статус полуострова. Об этом заявил глава национально-культурной автономии греков Крыма «Таврида» Иван Шонус.

Идею Шонуса о переименовании республики уже поддержал вице-премьер правительства, постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов, сообщает «ФедералПресс».

Официальное название Крыма теперь предлагают сделать двойным, дополнив словом «Таврида». В таком случае название субъекта будет выглядеть следующим образом: Республика Крым — Таврида.

Мурадов отметил, что таким образом крымские греки «смотрят в историческую глубину» и привел в качестве аналогичного примера ряд субъектов России — Якутию (Республику Саха) и Северную Осетию (Аланию).

При этом решать вопрос о наименовании региона нужно будет совместно со всеми жителями республики, уточнил он.

«Этот вопрос, безусловно, касается всей общественности нашей республики, и если общественность эту инициативу греков поддержит, то она может уже вполне выходить на уровень конкретного обсуждения в Государственном совете Республики Крым и других органах власти», — сказал вице-премьер.

С заявлением о возможном переименовании Крыма Мурадов выступил на международном симпозиуме «Крымская Эллада: греческое наследие Тавриды».

Таврида — название Крымского полуострова после его присоединения к России в 1783 году, одно из исторических названий древнего и средневекового Крыма, хотя в официальных документах полуостров продолжал называться Крымом.

Также наименование «Таврида-АРТ» носит масштабный творческий фестиваль, который проводится в Крыму и объединяет тысячи участников, заинтересованных в развитии сферы искусства.