Родственники Числова переругались из-за наследства актера

Москва, 16 сентября. Родственники российского актера Александра Числова переругались в передаче Андрея Малахова «Прямой эфир» из-за того, что состояние звезды российских сериалов до последнего держалось в тайне.

Племянник Числова из Северодвинска Владимир Андрианов обвинил свою сестру Светлану в том, что она не сообщила ему, в каком положении находится их дядя. При этом Владимир подчеркнул, что он не претендует на квартиру Числова, которую в итоге получила Светлана, однако он мог бы помочь, если бы узнал о состоянии своего родственника вовремя.

«Если бы я знал об этом раньше, я бы собрался и примчался бы в Москву. Света об этом даже мне ничего не сказала. Скорее всего, у нее давно были планы на это наследство. Она могла специально не говорить родственникам, чтобы никто не узнал», — отметил Андрианов.

К племяннице Числова также имеет претензии мать актера Валентина, которая утверждает, что Светлана Андрианова выгнала ее из дома, как только ее сына похоронили.

Сама же девушка все обвинения отрицает. По ее словам, никто никого не выгонял, и вообще она не против, чтобы «бабушка» жила в квартире. Светлана также обвинила родственников в том, что они не помогали ей ухаживать за больным дядей, однако как только встал вопрос наследства, тут же ополчились против нее.

Слова племянницы Числова подтвердил друг актера Денис Сердюков, который последние 15 лет снимал комнату в его квартире. Он утверждает, что Светлана действительно заботилась о своем дяде.

Напомним, что 54-летний Числов скончался 29 августа после обострения пневмонии легких. Артист снимался во множестве фильмов и сериалах, но ему преимущественно доставались второстепенные роли. Он появлялся в «Глухаре», «Интернах», «Участке», а также в фильме «Легенда №17». Однако получаемых гонораров ему хватало только на повседневные расходы.

Последние месяцы жизни он не вставал с кровати и практически не принимал пищу. Актер утверждал, что его хотят отравить, и боялся покидать квартиру из страха потерять жилплощадь, которую он сам же переписал на свою племянницу.