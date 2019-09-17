Сирия новости 17 сентября 07.00: «жены ИГИЛ» подали в суд на главу МИД Франции, ИГ публикует новое обращение Аль-Багдади

Сирия, 17 сентября. Семьи узниц лагеря «Аль-Хол» подали в суд на французского министра, главарь ИГИЛ1 появился в новом пропагандистском обращении, взрыв произошел в Эс-Сувейде. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): активно содействует восстановлению Хан-Шейхуна.

Армия Турции: доставила бетонные блоки и строительную технику для укрепления границы с Идлибом.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ, запрещено в РФ) и сторонники: подали в суд на главу МИД Франции из-за французских «жен ИГИЛ» в «Аль-Холе», опубликовало новое пропагандистское обращение Абу Бакром аль-Багдади.

Курды: арестовали чиновника в Хасаке, освободили задержанного жителя Ракки.

Провинция Хомс

Главарь запрещенной в РФ международной террористической группировки «Исламское государство», который предположительно находится где-то в пустыне на территории провинции Хомс, выступил с новым обращением к сторонникам группировки. Аудиообращение, которое получило название «Совершайте деяния», носит пропагандистский характер, сообщают аналитические источники в Twitter (@jseldin): Абу Бакр аль-Багдади доносит до сторонников ИГИЛ официальную точку зрения на события в мире и призывает продолжать «войну на истощение» против всех не-мусульманских стран, ведущих действия против ИГ. Эксперты отмечают, что голос Аль-Багдади на записи похож на настоящий

Провинция Идлиб

Город Хан-Шейхун может стать административным и экономическим центром освобожденной части провинции Идлиб, утверждает проправительственный источник в Twitter (@HarbiehNadie). После того как Хан-Шейхун был освобожден САА в ходе летнего наступления, в городе развернуты масштабные восстановительные работы, содействие оказывает и сирийская армия.

Между тем Турция продолжает поставлять в пограничные с Сирией районы строительную технику и бетонные блоки высотой порядка четырех метров, сообщает источник (@XXVII27_). Очередная партия блоков для обустройства границы была доставлена в район Рейханлы в провинции Хатай. Судя по всему, турецкая армия планирует полностью окружить бетонной стеной Идлиб в надежде предотвратить новый поток беженцев в случае продолжения наступления САА на террористов «Тахрир аш-Шам» и их союзников.

Тем не менее сообщение между Турцией и Идлибом полностью не прервано: новостной источник в Twitter (@smmsyria) сообщает, что гуманитарный конвой ООН проследовал в Идлиб с территории Хатая через пограничный пропускной пункт «Джилва Гозо». Гумконвой везет предметы первой необходимости для беженцев Идлибе, пункт его назначения не указывается.

Провинция Ракка

В провинции Ракка боевик проамериканской коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF) освободили из заключения мужчину по имени Халаф Хусейн аль-Шейх. Как сообщает источник в Twitter (@zaHgWzi5xJG5Ipn), мужчина провел в заключении более четырех месяцев. Курдские боевики не объяснили причин задержания и освобождения мирного жителя из деревни Мишрифа Шейх Ахмад.

Провинция Хасака

Курдские силы арестовали мэра города Аль-Шааб в провинции Хасака. Как сообщает источник в Twitter (@zaHgWzi5xJG5Ipn), Мутлак аль-Хасер был арестован SDF в населенном пункте Телль аль-Баррак к югу от Камышлы. Причины ареста неизвестны.

Условия в управляемых курдами лагерях беженцев в провинции Хасака продолжают ухудшаться. Как сообщает новостной источник (@alkhabour21), маленькая девочка по имени Рудайна Абдулла умерла в лагере «Хан аль-Джебаль» в районе города Аль-Маликия. Ребенок умер, поскольку в лагере беженцев нет необходимых медицинских припасов и некому оказать необходимую врачебную помощь.

Информационное агентство Agence France-Presse сообщает о том, что семьи нескольких жен боевиков группировки «Исламское государство», которые пребывают в лагере беженцев «Аль-Хол», подали в суд на главу МИД Франции Жана-Ива Ле Дриана. Семьи «жен ИГИЛ» обвиняют французского министра в том, что он «преднамеренно» отказывается помочь вернуть во Францию жен и детей джихадистов.

Провинция Эс-Сувейда

Мощный взрыв прогремел на территории провинции Эс-Сувейда. Как сообщает новостной источник в Twitter (@SyriaPlus7), мощное взрывное устройство было заложено в автомобиле в деревне Ар-Раха. В результате взрыва пострадал один человек.

Агенство Halab Today сообщает о случае похищения человека в Эс-Сувейде — молодой мужчина пропал без вести, когда искал работу на дороге к фабрике «Ат-Таала» на западе провинции. Как сообщили члены его семьи, камеры видеонаблюдения позволили установить, что мужчина был похищен. В целом, как отмечает Aleppo Today, с начала года в провинции Эс-Сувейда произошло более 100 похищений.

1 Организация запрещена на территории РФ.