Онколог объяснила, могло ли ЭКО вызвать рак у Заворотнюк

Москва, 16 сентября. Заслуженный врач России, онколог, кандидат медицинских наук Наталья Богданова прокомментировала сообщения СМИ о том, что актриса Анастасия Заворотнюк могла заболеть раком мозга из-за процедуры ЭКО.

По словам специалиста, экстракорпоральное оплодотворение несет определенные риски для организма женщины, но говорить однозначно о том, что оно может привести к развитию онкозаболевания, нельзя. Она не стала отрицать, что есть предварительные данные о том, что повышается риск заболеть раком молочной железы, раком яичников и раком головного мозга.

«Но на данном этапе говорить о статистической достоверности результатов и делать однозначные выводы нельзя», — подчеркнула Богданова в комментарии телеканалу 360.

Онколог напомнила, что время ЭКО пациентке вводят большие дозы различных гормональных средств, и это не проходит для организма бесследно. При этом эмбрионов имплантируют не один и не два, а для гарантии 10 и более. После того, как нужное женщине количество прижилось, оставшиеся эмбрионы удаляют, а это тоже стресс для организма. Но и это еще не все. Чтобы беременность и роды прошли нормально, будущая мать должна принимать определенные лекарства.

По мнению медика, ЭКО сопровождают сразу несколько психологических, духовно-нравственных, этических и чисто медицинских проблем.

«Естественно, что это не может проходить бесследно для организма человека и самой личности человека», — заключила она.

Ранее другой хирург-онколог Ростислав Павлов оценил вероятность связи болезни Заворотнюк с процедурой искусственного экстракорпорального оплодотворения. По его мнению, между ними нет никакой связи.

«Многократные ЭКО могут стимулировать только рак яичников или рак молочной железы, и то в очень маленьком проценте», — подчеркнул он.

Сама актриса (еще до появления сообщений о последней стадии рака) рассказала журналистам, что врачи уговаривали ее не делать ЭКО в 47 лет, но они с мужем все равно решились на этот шаг.