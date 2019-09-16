Главные новости 16 сентября

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий понедельника, 16 сентября.

Новые правила по уходу в отпуск начнут действовать в России с 1 октября. Изменения зафиксированы в Трудовом кодексе РФ. Россияне с 1 октября будут уходить в отпуск по-новому.

После обнародования информации о раке мозга у Анастасии Заворотнюк в Сети заговорили о проклятии сериала «Моя прекрасная няня». Экстрасенс опровергла проклятие «Моей прекрасной няни» на фоне слухов о болезни Заворотнюк.

Онколог рассказал о шансах выжить с диагнозом, который по данным СМИ, поставили актрисе Анастасии Заворотнюк. Онколог рассказал о шансах выжить с диагнозом Заворотнюк.

Пользователи Сети обратили внимание на интервью Анастасию Заворотнюк в котором она призвала не жалеть себя. Заворотнюк призвала не жалеть себя.

В то время как участники устроенных командой Навального митингов сидят за решеткой, Навальный и Соболь наслаждаются отдыхом. Соболь и Навальный позволили себе дорогой отдых во время следствия по отмыванию денег ФБК.

Корреспондент ФАН сообщил подробности пожара в Красноярске, в результате которого погибли восемь человек. Появились фото с места пожара в жилом доме в Красноярске.

Эммануил Виторган прокомментировал свадьбу Ксении Собчак и Константина Богомолова. Эммануил Виторган высказал свои пожелания Собчак и Богомолову.

Народный артист РСФСР Юрий Колычев ушел из жизни в возрасте 90 лет 16 сентября после болезни. Ведущий актер «Ленкома» Юрий Колычев скончался после болезни.

РФ и Украина для бесперебойного транзита газа в ЕС в 2020 году могут обойтись без нового газового контракта. На Украине связали поставки газа без контракта Москвы и Киева с иссякающим терпением ЕС.

У российской актрисы Анастасии Заворотнюк развилась полиорганная недостаточность и пневмония, артистка в коме. Врачи нашли пневмонию у находящейся в коме Заворотнюк.