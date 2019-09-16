Отец Богомолова высказался о поездке сына и Собчак в ЗАГС на катафалке

Москва, 16 сентября. Кинокритик Юрий Богомолов оценил появление катафалка на свадьбе сына, режиссера Константина Богомолова, и телеведущей Ксении Собчак. Он рассказал, что не знал об этой задумке молодоженов.

Кинокритик высказался о поездке пары в Грибоедовский ЗАГС. Выбор катафалка в качестве транспорта для торжества он назвал «прекрасной идеей».

«Это в стиле режиссерского дарования моего сына. Я ни о чем не знал. Я вижу это впервые, но я оценил», — сказал Юрий Богомолов в эфире программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 15 Сен 2019 в 5:34 PDT

Ранее бывший свекор телеведущей Эммануил Виторган прокомментировал свадьбу Собчак и Богомолова. Он назвал «замечательным» способ, которым его экс-невестка отпраздновала церемонию бракосочетания.

Напомним, 13 сентября состоялась свадьба телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. Пара приехала в отдел ЗАГС на черном катафалке, украшенном цветами. Надпись на автомобиле гласила: «Только смерть разлучит нас». Позже стало известно, что автомобиль молодоженов нарушил правила дорожного движения: машина ехала с открытыми багажником, а Собчак и Богомолов при этом не были пристегнуты, пишет «Газета.Ru». Телеведущая объяснила это потребностью в свежем воздухе.

В день свадьбы Собчак и Богомолов обвенчались в Храме Вознесения Господня у Никитских ворот. Для поездки в церковь молодожены сменили катафалк на карету.