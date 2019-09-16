Сирия, 16 сентября. Арабские племена готовы изгнать SDF с востока Сирии. Мужчина подорвался у своего дома в Дейр-эз-Зоре на мине. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: атаковали укрытия радикалов в южной части Идлиба.

«Исламское государство1»: оставили мину в Дейр-эз-Зоре, на которой подорвался мирных житель.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обмениваются ударами с сирийскими военнослужащими на юг Идлиба.

«Сирийская свободная армия» (ССА): обстреливают курдских радикалов из числа SDF на севере Алеппо, арестовали подозреваемого в организации терактов мужчину.

Международная коалиция: провели воздушную разведку в Хасаке над городом Рас-аль-Айн.

Провинция Алеппо

Продолжаются столкновения между протурецкими боевиками «Сирийской свободной армии» (ССА) и курдскими радикалами «Демократических сил Сирии» (SDF) продолжилось у поселка Дагилбаш к западу от города Аль-Баб, на севере Алеппо, о чем сообщает Harbieh Nadie.

На севере Алеппо сотрудники «военной полиции» «Сирийской свободной армии» в городе Мареа арестовали человека, у которого было найдено в ходе обыска устройство с дистанционным управлением. В ходе расследования сотрудники полиции добились от задержанного признание, что он принадлежал к силам «Демократических сил Сирии» (SDF). Теперь мужчину обвиняют в причастности к организации подрывов.

Провинция Дейр-эз-Зор

В поселке Багуз-Фаукани на востоке провинции Дейр-эз-Зор был убит один местный житель в результате взрыва мины возле своего дома, как пишет информагентство Masar Press Net. Мина могла быть установлена в результате вылазки боевиков «Исламского государства» или остаться от боевых действий провинции с 2019. Так как курдские боевики, которые заняли эти территории в 2018 году, не очень расторопно проводят работы по разминированию, местные жители неоднократно подрывались на снарядах, установленные боевиками ИГИЛ1 при отступлении.

Часть сирийских племен, проживающих в провинции Дейр-эз-Зор, заявили о своей готовности изгнать поддерживаемые США «Демократических сил Сирии» (SDF) из районов, находящихся под их контролем на востоке провинции, как сообщает портал Fars News. Наиболее крупное племя Аль-Баккара под предводительством шейха Аль-Бокареха Навафа аль-Башира заявило о своей готовности своими силами полностью освободить районы, находящиеся под контролем SDF, его люди ждут приказа командования сирийской армии начать военные операции по возвращению районов. Недовольство на востоке Cирии в зонах контроля SDF и международной коалиции продолжает возрастать с мая этого года, когда в провинции началась серия митингов мирных жителей, не довольных контрабандой топлива, закрытием дорог и произволом курдских боевиков.

Провинция Идлиб

Сирийская арабская армия (САА) продолжила наносить удары по укрытиям джихадистов альянса «Тахрир аш-Шам» в предместьях города Маар-Зета и у деревни Хасана, как сообщает информагентство Masar Press Net. Данные о потерях радикалов пока не уточняются.

Боевики «Тахрир аш-Шам» четвертый день подряд препятствуют выезду граждан из провинции через коридор у поселка Абу-Духур, расположенный на юго-востоке провинции, как сообщает портал SANA. Тем временем власти продолжают принимать все меры для приема гражданских лиц, желающих покинуть захваченные террористами районы. В воскресенье тысячи граждан вернулись в деревни и города, которые были освобождены от террористов в северной Хаме и на юг Идлиба, через «коридор» в поселке Суран.

Провинция Хасака

Местные жители сообщают о вылете ВВС сил международной коалиции во главе с США. Днем шесть разведывательных вертолетов пролетели над городом Рас-аль-Айн на севере провинции в рамках соглашения о «безопасной зоне», заключенном между турецкими и американскими военными.

Анонимные листовки были расклеены на домах в поселка Азмуда с требованием к «Демократическим силам Сирии» покинуть провинцию и открыть погранпереходы и блокпосты, о чем сообщает новостной портал Alk Habour 21. С тех пор, как контроль над территориями перешел к курдским боевикам, они закрыли переходы для жителей провинции.

1 Организация запрещена на территории РФ.