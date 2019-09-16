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Стало известно, как Сердюков и Васильева стали многодетными родителями

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Стало известно, как Сердюков и Васильева стали многодетными родителями

Москва, 16 сентября. Экономист Анатолий Сердюков и его супруга Евгения Васильева стали родителями троих детей, сообщили источники Федерального агентства новостей из окружения пары.

О том, что пара стала многодетными родителями, СМИ узнали после обращения Васильевой в Мещанский суд Москвы. Иск супругов был подан против компании «Свитчайлд» — агентства, которое подбирает суррогатных матерей.

Как оказалось, Васильева и Сердюков ранее обратились к услугам суррогатной матери. Кроме того, они усыновили еще мальчика и девочку. Таким образом, теперь в семье воспитываются сразу трое детей.

Все дети будут носить фамилию матери, а не отца. Из-за этого у Васильевой возникли проблемы при регистрации рожденного суррогатной матерью малыша. В Хамовническом загсе ей напомнили, что ребенок может быть зарегистрирован только мужем и женой. Васильева на тот момент в официальном браке не состояла.

После этого Васильева обратилась в Мещанский суд Москвы. Как пишут СМИ, ответчики иска дело проиграли.

Напомним, в июле прошлого года пара сыграла роскошную свадьбу.

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