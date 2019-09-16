Путин подписал указ о помиловании пенсионера, осужденного за нападение с ножом

Москва, 16 сентября. Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании пенсионера Алексея Давыдова, который ранее был осужден на реальный срок за нападение с ножом. Об этом сказано на официальном портале правовой информации.

Владимир Путин освободил от дальнейшего отбывания наказания пенсионера Алексея Давыдова, «руководствуясь принципами гуманности», сообщается на портале.

«Руководствуясь принципами гуманности, постановляю: помиловать Давыдова Алексея Петровича, 1938 года рождения, осужденного 3 октября 2018 года Ряжским районным судом Рязанской области, освободив его от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы», — написано в указе президента.

Также отмечается, что указ вступит в силу через 10 дней со дня официального публикования.

Пенсионер и ветеран труда Алексей Давыдов был задержан после того, как нанес ножевые ранения потерпевшему, чем причинил тяжкий вред здоровью, рассказывает «Пятый канал». Уточняется, что у Давыдова было диагностировано сразу несколько хронических заболеваний, а отсутствие возможности оказания квалифицированной медицинской помощи в исправительном учреждении делало для него процесс отбывания наказания «затруднительным» и даже «мучительным».

Также известно, что пенсионер вину в совершении преступления полностью признал и в содеянном раскаивается. Кроме того, Давыдов возместил пострадавшему имущественный и моральный вред. Других судимостей у пенсионера нет, на текущий момент он уже отбыл часть срока — девять месяцев заключения, передает «Взгляд».

Ранее российский лидер подписал указы об освобождении от дальнейшего отбывания наказания троих россиян и снял судимость с одного украинца.