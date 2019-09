Забастовку General Motors связали с намерением Трампа переизбраться на второй срок

Вашингтон, 16 сентября. Массовые забастовки сотрудников крупнейшей американской автомобильной корпорации General Motors могут привести к провалу президента США Дональда Трампа на предстоящих выборах. Такое мнение выразил доктор политических наук из Швейцарии Дэниел Уорнер.

Забастовка, участие в которой принимают около 50 тысяч сотрудников корпорации, стала первой подобной акцией за последние 12 лет. Она уже привела к остановке работы 33 заводов. Организатором, как и в 2007 году, стал американский Объединенный профсоюз рабочих автопромышленности.

Работники General Motors требуют увеличить заработную плату и не закрывать сборочные предприятия в Огайо и Мичигане. Они отметили, что не настаивали на повышении оплаты труда в трудные для компании времена, однако руководство General Motors на протяжении последних лет получало рекордную прибыль.

Пока представители концерна не сумели договориться с работниками. По оценкам экспертов, акция может обойтись компании в сотни миллионов долларов.

Обеспокоен ситуацией и глава Белого дома, который уже призвал протестующих и профсоюз прийти к соглашению. Как объяснил доктор политических наук, повышенное внимание Трампа к проблемам General Motors связано с его личными интересами.

Here we go again with General Motors and the United Auto Workers. Get together and make a deal!