Прилепин назвал венчание Собчак и Богомолова «победой православия»

Москва, 16 сентября. Писатель Захар Прилепин назвал «победой православия» венчание телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.

Прилепин на своей странице в Twitter прокомментировал одно из самых обсуждаемых событий прошлой недели — свадьбу и венчание Собчак и Богомолова. Он выразил свою точку зрения, как происходящее должны воспринимать в православном мире.

«Это не поражение и не позор, — написал Прилепин. — Это очередная победа, непрестанная».

По мнению писателя, в этом заключается великая сила православия — религия притягивает к себе все живое вокруг.

«К ее теплу стремятся самые разнообразные персонажи, птицы, насекомые, рыбы в человеческом обличии», — считает автор поста.

Он отметил, что перфоманс Собчак и Богомолова можно сравнить с критикой России, русских бойцов, акции «Бессмертный полк». Однако эти скандальные заявления, считает писатель, людям свойственно делать в мирное время.

«Но в любой страшный день, когда очередная обезьяна приходит их убить, тут же прячутся за русского священника, за русского ополченца, за русскую мать», — написал он.

Он отметил, что такие люди приходят к богу и православию только во время бед, и они могут быть уверены, что их «спасают и прячут».

«Говорят: ну что ты, Ксень, Тем, Мить, Вовк, Кость, Лев, и как там тебя… — все будет хорошо», — представляет писатель.

Глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в свою очередь заявил, что Собчак и Богомолов перед венчанием письменно раскаялись в своих безнравственных поступках, однако этот обет новоиспеченные супруги своим перфомансом нарушили почти моментально, передает «Царьград».

Ранее кинокритик Юрий Богомолов оценил появление катафалка на свадьбе сына. По словам отца, он не знал об этой задумке молодоженов.