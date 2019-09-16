Неизвестные расстреляли находившегося под домашним арестом бойца ДНР в Мариуполе

Мариуполь, 16 сентября. Неизвестные в Мариуполе застрелили бойца батальона «Пятнашка» Романа Джумаева, который воевал в Донбассе на стороне Донецкой Народной Республики.

Как сообщают местные СМИ, злоумышленники узнали место жительства военного и пришли к нему домой. Когда Джумаев, который по решению украинского суда находился под домашним арестом, открыл дверь, убийцы расстреляли его в упор и покинули место преступления, оставив тело на лестничной площадке, сообщает «Царьград».

Напомним, что Джумаев был задержан украинскими властями в сентябре 2017 года по обвинению в террористической деятельности (так украинские правоохранительные органы трактуют участие граждан ДНР и ЛНР в военных действиях против ВСУ). В сентябре 2019 года суд назначил ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

Отметим также, что в прошлом году во время обстрела украинскими силовиками села Авдеевка был убит командир «Пятнашки» Олег Мамиев. Военный получил многочисленные осколочные ранения, несовместимые с жизнью.

Гражданская война в Донбассе разгорелась в 2014 году. Жители некоторых регионов Донбасса отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате государственного переворота. В дальнейшем на этих территориях были образованы Донецкая и Луганская народные республики, которые заявили о независимости от Киева. В ответ украинские власти начали против жителей юго-востока силовую операцию. По данным ООН на январь этого года, за годы гражданской войны на Украине погибли около 13 тысячи человек.

Положить конец кровопролитию должны были минские соглашения, которые стороны подписали в Минске в 2015 году. Они предполагают прекращение огня, развод сил, обмен пленными, амнистию, проведение местных выборов и предоставление особого статуса Донбассу. Пока что украинская сторона не выполнила ни одного из этих пунктов.