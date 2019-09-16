Бабкина раскрыла подробности отношений с молодым мужем

Москва, 16 сентября. Певица Надежда Бабкина раскрыла подробности своей личной жизни. На протяжении 15 лет артистка живет в гражданском браке с молодым музыкантом Евгением Гором. Он на 30 лет младше певицы.

В эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ Бабкина рассказала, что рядом с Гором может позволить себе быть «просто женщиной».

«Меня греет любовь», — сказала певица.

Сейчас Надежде Бабкиной 69 лет. Журналисты поинтересовались, как ей удается держать себя в форме и прекрасно выглядеть. Бабкина отметила, что весь секрет успеха и прекрасного самочувствия заключается в правильной организации труда.

Ранее Евгений Гор заявил подписчикам в Instagram, что захотел уйти в лес.

Гор и Бабкина познакомились в 2003 году. Как писали СМИ, в отношениях с ним певица преобразилась и похудела на 36 килограмм. Ранее артистка опубликовала в Сети фотографии с мужем, которые были сделаны во время их отпуска на Кипре.

Напомним, до отношений с Гором Надежда Бабкина была в браке с Владимиром Заседателевым — барабанщиком, который в конце 80-х работал в группе «Спектр» Льва Лещенко.