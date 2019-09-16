Стали известны подробности освобождения Кокорина и Мамаева по УДО

Москва, 16 сентября. Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, осужденные за драки в Москве, смогут пообедать на свободе 17 сентября.

Подробности об освобождении спортсменов по УДО сообщила РИА Новости представитель пресс-службы УФСИН России по Белгородской области.

«Их выпустят в первой половине дня», — уточнила она.

Напомним, братья Кокорины, Мамаев и их друг Александр Протасовицкий были осуждены к заключению в колонии за две драки, которые они устроили в центре Москвы. Сначала они избили водителя ведущей Первого канала, а потом чиновника Дениса Пака.

В мае Пресненский районный суд столицы приговорил братьев Кокориных к полутора годам исправительной колонии общего режима, а Мамаева и Протасовицкого — к 1 году 5 месяцам, напоминает Infox.ru.

Позже все фигуранты дела подали прошения об УДО. Ходатайства Кокориных и Мамаева 6 сентября удовлетворил Алексеевский суд Белгородской области 6 сентября. Прошение Протасовицкого будет рассмотрено 24 сентября в Брянской области, куда он был этапирован для отбытия наказания.

К слову, и Кокорин, и Мамаев еще во время пребывания в СИЗО заявляли о своих планах вернуться в большой футбол после освобождения.