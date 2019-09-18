Корреспондент ФАН в Сирии посетил открытие церкви Девы Марии в провинции Хомс

Дамаск, 18 сентября. В цитадели Аль-Хосн на аллее Аль-Сарайя в западной части провинции Хомс прошло торжественное открытие церкви Девы Марии, находящейся на склоне горы легендарного замка Крак-де-Шевалье. Много лет церковь находилась на реконструкции — ее здание было разрушено практически до основания. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся на месте событий.





Открытие состоялось по случаю снятия Святого Креста, который прошел в присутствии группы священников и отца Андрауса Болонского, президента Общества нуждающейся церкви и членов Ассамблеи. Церемония открытия засвидетельствовала присутствие людей области и хора церкви долины.

В нашем распоряжении оказалось видео с мероприятия:

«Меня зовут Джордж Мэмери, я — церковный священник цитадели Крак де Шевалье. В 2012 году эта церковь была разрушена в результате террористических атак. Сейчас мы завершили ремонт церкви. Сегодня мы проводим церемонию инаугурации, в рамках которой выступил церковный хор. На эту церемонию были приглашены люди, которые посещали церковь раньше и те, кто был вынужден покинуть родину», — заявил местный священник в комментарии ФАН.

Напомним, что Крак-де-Шевалье является одним из самых укрепленных замков. В частности, из-за двойного кольца стен, которое окружает его с трех сторон: запада, севера и востока. Возраст замка датируется XII веком. Много лет различные правители пытались овладеть этим замком, но у них не получалось. И все же, Крак-де-Шевалье пал во второй половине XIII века.

Во время террористической оккупации в 2013 году Крак-де-Шевалье стал штаб-квартирой незаконных вооруженных группировок. Боевики организовали целые кабинеты в камерах бывшей тюрьмы. Когда в марте 2014 года сирийские правительственные войска заняли крепость, десятки террористов были ликвидированы. Остальные бежали в сторону Ливана.