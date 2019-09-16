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Путин и Роухани приступили к переговорам в Анкаре

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Путин и Роухани приступили к переговорам в Анкаре

Анкара, 16 сентября. Президенты России и Ирана Владимир Путин и Хасан Роухани начали переговоры в Анкаре, где в понедельник стартует трехсторонний саммит по сирийскому урегулированию.

Встреча российского и иранского лидеров проходит в закрытом для прессы режиме.

Ожидается, что Путин и Роухани во время переговоров, помимо сверки часов по Сирии, затронут вопросы двустороннего сотрудничества и складывающуюся ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Кроме того, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не исключил, что главы РФ и Ирана затронут тему атак на объекты нефтяной компании Saudi Aramco.

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Источник: ТАСС
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