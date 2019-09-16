Путин и Эрдоган поручили Минобороны РФ и Турции тесно координировать работу по Сирии

Анкара, 16 сентября. Президент России Владимир Путин и глава Турции Тайип Эрдоган поручили военным ведомства двух стран тесно координировать усилия по нормализации ситуации в Сирии.

На встрече в Анкаре Путин и Эрдоган подробно обсудили кризис в Сирии и пути урегулирования конфликта. Лидеры двух государств на переговорах затронули «острые моменты», в частности, связанные с ситуацией в идлибской зоне и на Восточном берегу Евфрата.

Путин и Эрдоган договорились дать дополнительный импульс сотрудничеству стран и усилить координацию по решению кризиса в Сирии. Для этого президенты Турции и России дали соответствующие поручения министерствам обороны и министерствам иностранных дел, а также спецслужбам двух государств.

На встрече в Анкаре Путин объявил, что работа по формированию конституционного комитета Сирии практически завершена. Российский лидер добавил, что единственное, что остается сделать при решении этого вопроса, это добиться согласования процедуры работы конституционного комитета САР.

Путин подчеркнул, что участники конституционного комитета должны работать «достаточно самостоятельно и не подвергаться какому-то давлению извне».