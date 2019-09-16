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Путин заявил, что работа по формированию конституционного комитета Сирии почти завершена

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Путин заявил, что работа по формированию конституционного комитета Сирии почти завершена

Анкара, 16 сентября. Работа по формированию конституционного комитета Сирии практически завершена, заявил президент России Владимир Путин на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Можно сказать, что эта работа (по согласованию списка участников конституционного комитета. — Прим. ФАН) в целом завершена», — сказал российский лидер.

По его словам, единственное, что остается сделать, это добиться согласования процедуры работы конституционного комитета САР.  Глава российского государства подчеркнул, что участники конституционного комитета должны действовать «достаточно самостоятельно и не подвергались какому-то давлению извне».

Ранее газета Al Watan со ссылкой на собственные источники сообщила, что сирийские власти и делегация российского министерства иностранных дел полностью согласовала список имен членов конституционного комитета республики. По информации СМИ, пока еще обсуждается механизм работы конституционного комитета.

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Источник: Россия 24
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