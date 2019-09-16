В Госдуме прокомментировали установку распятия в здании МВД Кишинева

Москва, 16 сентября. На стене здания министерства внутренних дел Молдавии по распоряжению главы ведомства Андрея Нэстасе 15 сентября установили распятие. Символ христианской веры в государственном здании уже раскритиковали в социальных сетях, министр МВД получил прозвище «Андрей Иконостасе», а в Интернете шутят, что полиция Молдавии теперь будет «задерживать не именем Закона, а во имя Отца, Сына и Святого духа».

Бывший премьер-министр страны Александр Муравский заявил, что этим жестом Нэстасе «совершил грубейшее нарушение конституции Республики Молдова», поскольку в документе указано, что «никакую идеологию нельзя устанавливать как официальную государственную».

Во время церемонии установки креста Андрей Нэстасе отметил, что хотя в стране есть различные религиозные конфессии, распятие – это важнейший символ веры, а «все, кто носит форму Республики Молдавии, беспомощны без силы божьей и святого креста».

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов считает, что такое решение — это внутреннее дело Молдавии, и признал право на критику со стороны общественности.

«Однако следует обратить внимание на то, что министр заявил о приверженности традиционным ценностям. Выражение уважения к христианству как к части традиционной молдавской культуры скорее говорит о системности работы ведомства, в том числе в сфере защиты граждан от экстремизма», — уточнил российский политик.

Добавим, что наиболее распространенной религией в Молдавии считается православие. В стране действуют две параллельные православные ветви — Бессарабская митрополия и Молдавско-Кишиневская митрополия, старообрядцы, армяно-григориане и другие религиозные течения. Во время последней переписи населения 2014 года 96,8% населения страны назвали своей религией православие.