Украинцы подняли на смех уснувшего на заседании Рады Порошенко

Киев, 16 сентября. Депутат Верховной рады Александр Онищенко опубликовал видео уснувшего на заседании парламента экс-президента Украины Петра Порошенко. Украинцы подняли на смех бывшего главу страны.

На ролике, опубликованном Онищенко в Facebook, запечатлен Порошенко, который на заседании Рады сидит с закрытыми глазами. В один момент бывший президент даже приоткрывает глаза, однако вскоре его веки вновь слипаются. Очевидно, что Порошенко спит или тайно от всех пытается сидеть в телефоне.

«Петя устал и не высыпается, — подписал видео украинский депутат. — Потому что думает денно и нощно, как бы агрессора остановить».

Украины высмеяли уснувшего Порошенко, отметив, что работать за время своего президентства он явно отвык.

«Не привык от звонка до звонка работать! — констатируют пользователи Сети. — Совсем недавно сам себе режиссером был!»

«Сидел бы уже дома, — советуют ему украинцы. — Чего ему типа «на работу» шляться? Деньги на жизнь что ли зарабатывать приходится?»

«Совсем старый стал, спился…» — напоминают подписчики Онищенко о слухах про алкогольную зависимость бывшего президента Украины.

«Крыша едет, не может смириться со своим социальным статусом», — предполагают другие пользователи соцсети.

«В телефоне сидит…» — считают некоторые украинцы.