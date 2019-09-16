Украинцы подняли на смех уснувшего на заседании Рады Порошенко

Киев, 16 сентября. Депутат Верховной рады Александр Онищенко опубликовал видео уснувшего на заседании парламента экс-президента Украины Петра Порошенко. Украинцы подняли на смех бывшего главу страны.
На ролике, опубликованном Онищенко в Facebook, запечатлен Порошенко, который на заседании Рады сидит с закрытыми глазами. В один момент бывший президент даже приоткрывает глаза, однако вскоре его веки вновь слипаются. Очевидно, что Порошенко спит или тайно от всех пытается сидеть в телефоне.
«Петя устал и не высыпается, — подписал видео украинский депутат. — Потому что думает денно и нощно, как бы агрессора остановить».
Украины высмеяли уснувшего Порошенко, отметив, что работать за время своего президентства он явно отвык.
«Не привык от звонка до звонка работать! — констатируют пользователи Сети. — Совсем недавно сам себе режиссером был!»
«Сидел бы уже дома, — советуют ему украинцы. — Чего ему типа «на работу» шляться? Деньги на жизнь что ли зарабатывать приходится?»
«Совсем старый стал, спился…» — напоминают подписчики Онищенко о слухах про алкогольную зависимость бывшего президента Украины.
«Крыша едет, не может смириться со своим социальным статусом», — предполагают другие пользователи соцсети.
«В телефоне сидит…» — считают некоторые украинцы.
«Солдат спит, а зарплата капает», — заключают они.