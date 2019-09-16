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Разин прокомментировал ухудшающееся состояние Заворотнюк фразой «все плохо»

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Разин прокомментировал ухудшающееся состояние Заворотнюк фразой «все плохо»

Москва, 16 сентября. Продюсер музыкального коллектива «Ласковый май» Андрей Разин подтвердил информацию об ухудшении состояния актрисы Анастасии Заворотнюк. По словам представителя шоу-бизнеса, его попросили не комментировать здоровье звезды «Моей прекрасной няни».

«Это (сообщение об ухудшении здоровья Заворотнюк) не фейк, все плохо», — проболтался продюсер.

Разин прокомментировал ухудшающееся состояние Заворотнюк фразой «все плохо»

По его словам, он договорился с семьей знаменитости не давать никаких комментариев о ее здоровье.

«Их все достали», — добавил Разин в беседе с РБК.

Накануне представитель 48-летней актрисы Стас Христов также сообщил, что ему запретили давать комментарии о здоровье Заворотнюк.

В августе СМИ распространяли сообщения о тяжелом состоянии здоровья актрисы. Разин, не уточняя источник информации, утверждал, что Заворотнюк диагностировали четвертую стадию рака. Утверждалось, что звезда ситкома «Моя прекрасная няня» борется с раком мозга.

По информации ряда изданий, артистку госпитализировали в одну из московских клиник несколько дней назад и ввели в медикаментозную кому. Позже сообщалось, что Заворотнюк подключили к искусственной вентиляции легких.

Актриса Ольга Прокофьева, которая сыграла в «Моей прекрасной няне» Жанну Аркадьевну, попросила журналистов оставить семью Заворотнюк в покое. По ее словам, заслуженная артистка РФ «не хочет ничего афишировать», отметил RT.

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Источник: РБК
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