Эксперт рассказал, как защититься от слежки в Whatsapp и Telegram

Переписка людей в любом мессенджере находится в зоне открытого доступа для спецслужб, считает председатель некоммерческого партнерства «Союз защитников информации» Александр Бражников.

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден ранее заявил, что высшие должностные лица государств должны избегать использования мессенджера WhatsApp из-за низкого уровня шифрования. С таким заявлением он выступил в понедельник в интервью французской радиостанции France Inter.

«Использование WhatsApp человеком, который занимается серьезными вопросами в правительстве, — это ошибка», — сказал он.

В интервью журналист радиостанции отметил, что премьер-министр Франции Эдуар Филипп для связи с другими министрами пользуется WhatsApp, а президент республики Эммануэль Макрон отдает предпочтение Telegram.

«Обе эти программы лучше, чем использование SMS или других незашифрованных сообщений», — ответил на это Сноуден.

Однако, по его словам, эти программы «чрезвычайно опасны, если вы премьер-министр».

Многие думают, что никто их не прослушивает и не читает эти мессенджеры, однако спецслужбы легко могут получить доступ к перепискам людей через WhatsApp и Telegram, говорит Бражников.

«У нас WhatsApp пользуется очень много людей. На самом деле по моей практике нет такого, чтобы невозможно было прочитать, что ты написал человеку. Поэтому любой мессенджер, если он не ваш личный, попадает под просмотры и слежки со стороны спецслужб. Но если вы создали свой мессенджер, который не делал идентификацию людей, и в нем 100 человек, то вас тяжело будет взломать. А если мессенджер прошел апробацию, получил все сертификаты и лицензии, то доступ к нему вполне реальный», — заявил Бражников в беседе с Федеральным агентством новостей.

Сейчас становится популярным использование закрытых переговорных комнат, защищенных от любого прослушивания, утверждает эксперт. Защититься от прослушивания и слежки можно, если вести переговоры не на смартфонах, а на обычных мобильных телефонах с кнопками. Так, все военнослужащие Минобороны РФ при ведении боевых действий не должны пользоваться смартфонами, добавляет он.

«Если у людей есть необходимость обсуждения каких-либо секретов, то лучше встречаться вживую», — подчеркнул Бражников.

Ранее Сноуден назвал Россию единственным местом, где может быть услышана правда. Он напомнил, что 36 западных государств отказали ему в предоставлении политического убежища.

Напомним, в 2013 году Эдвард Сноуден передал в прессу секретные документы о программах слежки в Сети, которыми пользуются американские и британские спецслужбы. После этого он вылетел в Гонконг, а оттуда направился в Россию. Дело Сноудена многие эксперты расценивают как серьезнейший провал американских спецслужб. Эта неудача Вашингтона привела к серьезным дипломатическим последствиям. Стало известно, что ЦРУ прослушивало личный телефон канцлера Германии Ангелы Меркель с 2002 года.

Некоторое время Сноуден провел в транзитной зоне московского аэропорта «Шереметьево». РФ предоставила ему временное убежище сроком на три года при условии, что он прекратит свою деятельность, направленную против США. Через год Сноуден получил вид на жительство в России сроком на три года, который позволяет ему путешествовать как в РФ, так и за ее пределами.