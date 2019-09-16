Политолог объяснил, почему США не смогут оккупировать Иран по иракскому сценарию

Москва, 16 сентября. Американское издание The National Interest провело параллель между войной США в Ираке и сегодняшней обстановкой в Иране, которая, как многие полагают, тоже может закончиться вторжением американских войск.

По мнению американских журналистов, если президент США Дональд Трамп действительно доведет отношения с Тегераном до открытых военных действий, это будет еще большей ошибкой, чем решение его предшественника Джорджа Буша-младшего вторгнуться в Ирак.

Впрочем, ученый-востоковед, президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский сомневается, что США рискнут оккупировать Иран по иракскому сценарию. По его мнению, Иран американцам не по зубам.

Во-первых, Тегеран гораздо более серьезный противник с военной точки зрения, который обладает сильной армией, военными базами и ракетной техникой. Во-вторых, исламская республика славится сильной государственной идеологией, и вряд ли Пентагону удастся купить вражеских генералов, как он это сделал во время войны в Ираке.

«В Ираке американцы просто купили генералитет за вполне конкретные деньги. Именно поэтому они взяли Багдад, и не было взорвано никаких мостов. Здесь это по определению не сработает. Тут генералитет не продажный. Это совершенно бессмысленно», — пояснил Сатановский порталу «ПолитЭксперт».

Политолог считает, что все громкие заявления Трампа о готовности нанести удар по Ирану являются не более чем бравадой. Таким образом американский лидер пытается запугать Тегеран и навязать ему свои условия. Подобная тактика считается традиционной для американской политики. Более того, Трамп ранее сам открыто говорил о своей концепции «Мир через силу», которая, впрочем, пока что ни разу себя не оправдала.

Опасность подобного блефа заключается в том, что рано или поздно у одной из сторон «палец на курке может дрогнуть», и тогда обмен угрозами неожиданно может вылиться в перестрелку.