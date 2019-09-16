Депутат-«яблочник» опроверг роль «Умного голосования» в выборе москвичей

Москва, 16 сентября. Избранный депутат в Московскую городскую думу от партии «Яблоко» Сергей Митрохин заявил, что система «Умного голосования» оппозиционного блогера Алексея Навального в разных избирательных округах сработала «совершенно по-разному». Об этом он заявил в ходе пресс-конференции депутатов Мосгордумы от партии «Яблоко», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Однозначного ответа для всей Москвы нет», — сказал Митрохин, отвечая на вопрос корреспондента Федерального агентства новостей о том, насколько система «Умного голосования» помогла оппозиционным кандидатам в Мосгордуму.

Так, в некоторых округах «Умное голосование» имело решающее влияние, однако его пользу не следует переоценивать.

«В моем округе «Умное голосование» сыграло вспомогательную роль. Решающей была поддержка от жителей округа, благодаря работе с избирателями», — подчеркнул политик.

Именно работа в своем избирательном округе помогла Митрохину победить на выборах.

«Мне также помогало большое количество гражданских активистов», — добавил он.

Ранее стало известно, что представители трех парламентских партий — КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» — заявили, что «Умное голосование» не повлияло на выбор москвичей.

В частности, глава парламентской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов отметил, что включение кандидатов от СР в список «Умного голосования» — это «попытка примазаться к «протестному голосованию» москвичей».

О том, что ставка Навального на систему «Умного голосования» была опрометчивой, говорит факт, что места в Мосгордуме получила всего треть предложенных им кандидатов.

Он неспроста включил в списки своего голосования представителей коммунистической партии, ведь известно, что именно эта партия практически всегда занимает на выборах второе место, пользуясь достаточной популярностью у россиян. Однако даже «примазаться» к симпатиям граждан у Навального не вышло — люди не стали голосовать «по совету» блогера с сомнительной репутацией.