В ЛНР объяснили, зачем украинские СМИ и Telegram-каналы «задержали» Корнета



Украинские источники регулярно вбрасывают фейки о главе Луганской Народной Республики и ключевым силовым фигурам ЛНР. Это делается для того, чтобы дискредитировать местные власти, либо чтобы распылить силы или проанализировать реакцию. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, комментируя сегодняшний вброс о том, что глава МВД республики Игорь Корнет якобы был уволен и задержан по распоряжению главы республики.

«Они неоднократно делали такие вбросы, дабы оценить, как мы реагируем на такие моменты, – сообщил он. – Возможно – чтобы распылить наши силы и средства. Возможно – чтобы проанализировать что-нибудь».

По словам собеседника ФАН, такое происходит в буквальном смысле слова на регулярной основе, это можно без труда промониторить.

«Раз в 3-4 месяца «снимают» либо Леонида Ивановича (Пасечника, главу ЛНР. – Прим. ФАН), либо еще кого-то. Пытаются дискредитировать все ключевые силовые фигуры и дестабилизировать обстановку в ЛНР. Собственно, с этой целью они это и делают», – констатировал Марочко.

Напомним, что 16 сентября ряд СМИ, соцсетей и Telegram-каналов распространил информацию о том, что глава МВД ЛНР Игорь Корнет якобы был уволен и задержан по распоряжению главы республики.

В начале сентября таким же образом была вброшена информация о задержании полковника Донецкой Народной Республики Ольги Качуры (позывной «Корса»). Фейк в тот же день был опровергнут ею в интервью ФАН.

Также недавно в центре подобной истории оказался глава МВД ДНР Алексей Дикий. Украинские источники распространили информацию о том, что в Ясиноватой якобы сгорел его «роскошный дом». Как выяснило ФАН, у Дикого вообще нет дома в этом городе.