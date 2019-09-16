Москалькова рассказала о диалоге с Украиной по новому этапу освобождения заключенных

Москва, 16 сентября. Диалог по вопросу нового этапа освобождения заключенных с Украиной ведется, однако пока институт уполномоченного по правам человека в РФ не обладает более подробной информацией. Об этом рассказала российский омбудсмен Татьяна Москалькова после открытой лекции в РГСУ.

Она подчеркнула, что вопрос обмена гражданами — политический и находится в компетенции внешнеполитического ведомства.

«Я не занимаюсь формированием списка. По поводу обмена, я включаюсь в тот момент, когда есть уже договоренность спецслужб и МИДов», — уточнила Москалькова.

По ее словам, аппарат российского омбудсмена вместе с уполномоченным Верховной рады работает по гуманитарной сфере. Речь идет об оказании медицинской помощи, проверке порядка и условий содержания под стражей граждан России, которые остались на территории украинского государства.

Напомним, 7 сентября прошла акция по одновременному обмену заключенными между Россией и Украиной по формуле «35 на 35». Борт с украинцами прибыл в киевский аэропорт «Борисполь», а самолет специального летного отряда «Россия» с россиянами — в московский «Внуково».

Обмен между странами приветствовал Папа Римский Франциск. Он указал, что продолжит молиться за скорейшее завершение гражданской войны на Украине.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский объявил о работе над новым этапом обмена гражданами с Россией. Киев уже подготовил и передал Москве списки граждан, о чем сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Как уточнил в понедельник адвокат Валентин Рыбин, сроки обмена заключенными между Москвой и Киевом пока не намечены.