Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Москалькова рассказала о диалоге с Украиной по новому этапу освобождения заключенных

752
0 Оставить комментарий

Москалькова рассказала о диалоге с Украиной по новому этапу освобождения заключенных

Москва, 16 сентября. Диалог по вопросу нового этапа освобождения заключенных с Украиной ведется, однако пока институт уполномоченного по правам человека в РФ не обладает более подробной информацией. Об этом рассказала российский омбудсмен Татьяна Москалькова после открытой лекции в РГСУ.

Она подчеркнула, что вопрос обмена гражданами — политический и находится в компетенции внешнеполитического ведомства.

«Я не занимаюсь формированием списка. По поводу обмена, я включаюсь в тот момент, когда есть уже договоренность спецслужб и МИДов», — уточнила Москалькова.

По ее словам, аппарат российского омбудсмена вместе с уполномоченным Верховной рады работает по гуманитарной сфере. Речь идет об оказании медицинской помощи, проверке порядка и условий содержания под стражей граждан России, которые остались на территории украинского государства.

Напомним, 7 сентября прошла акция по одновременному обмену заключенными между Россией и Украиной по формуле «35 на 35». Борт с украинцами прибыл в киевский аэропорт «Борисполь», а самолет специального летного отряда «Россия» с россиянами — в московский «Внуково». 

Москалькова рассказала о диалоге с Украиной по новому этапу освобождения заключенных

Обмен между странами приветствовал Папа Римский Франциск. Он указал, что продолжит молиться за скорейшее завершение гражданской войны на Украине.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский объявил о работе над новым этапом обмена гражданами с Россией. Киев уже подготовил и передал Москве списки граждан, о чем сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Как уточнил в понедельник адвокат Валентин Рыбин, сроки обмена заключенными между Москвой и Киевом пока не намечены.  

infox - new
Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров