Володин назвал «стыдобищей» мониторинг ПАСЕ по правам полов в России

Москва, 16 сентября. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал «сплошной стыдобищей» мониторинг по соблюдению прав нескольких полов в России, инициированный Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ). Свое мнение по этому вопросу он выразил во время встречи с председателем Сената парламента Узбекистана Танзилой Нарбаевой.

Володин рассказал, что в ПАСЕ, куда вернулась российская делегация, отсутствует гармония законодательства. По его словам, международная организация занимается мониторингом и политической деятельностью. Спикер Госдумы отметил, что отстаивание политических прав является правильным, однако подчеркнул, что, в первую очередь, парламентская структура должна заниматься вопросами гармонизации законодательства и подготовки модельных законов.

По словам Володина, последний мониторинг, инициированный ПАСЕ в отношении России, предусматривает изучение РФ на наличие нескольких полов и защиты их интересов.

«Вдумайтесь! Не учитывают ни культуру, ни традиции, ни историю, ни законы. Все это перечеркивают… Стыдобища сплошная», — цитирует слова Володина РИА Новости.

Председатель нижней палаты парламента РФ считает, что подобные подходы разрушают парламентские структуры и не сближают народы.

В январе 2019 года ПАСЕ выдала России рекомендации по формированию делегации. Как рассказывал глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой, в письме было указано, что «как минимум одного члена парламента недопредставленного пола» Парламентская ассамблея рекомендовала назначить «представителем в делегации».

«Осталось выяснить, где его взять», — пошутил Петр Толстой.

Напомним, в июне 2019 года ПАСЕ восстановила права российской делегации, и российские парламентарии вернулись к работе в ассамблее. В апреле 2014 года представителей РФ в ПАСЕ лишили права голоса из-за событий на Украине и возвращения Крыма.