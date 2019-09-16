«Оппозиционеры» Гудков и Кац завладели персональными данными более 300 тысяч россиян

Москва, 16 сентября. Персональные данные более 300 тысяч россиян оказались в руках так называемых «оппозиционеров» Максима Каца и Дмитрия Гудкова, сообщил Telegram-канал «Политические шорты».

По информации канала, у Каца и Гудкова есть электронные носители, на которых содержатся «паспортные данные и образцы автографов более 300 тысяч жителей России». «Оппозиционеры» завладели данными, когда занимались избирательной кампанией Ксении Собчак, баллотировавшейся на пост главы государства в прошлом году.

Известно, что Кац предоставил Собчак программное обеспечение для оцифровки подписных листов.

Ранее сообщалось, что персональные данные жителей столицы представляют интерес для скандального блогера Алексея Навального, который активно сотрудничал с Дмитрием Гудковым во время выборов в Мосгордуму. Для получения личных данных россиян Навальный мог использовать свой провальный проект «Умное голосование», чтобы впоследствии задействовать информацию о новых незаконных митингах или в целях личного обогащения, отметило издание NationNews.

«Умное голосование», которое, как отметили эксперты, показало свою неэффективность, является не единственной платформой, которая использует персональные данные россиян. По аналогичной схеме работает «Профсоюз Навального», который не может похвастаться результатами своей работы, но активно требует от людей предоставления данных через анкету. Это навело журналистов на мысль, что скандальный блогер перепродает персональные данные россиян, в том числе за границу.