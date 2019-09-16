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Звезда «Беверли-Хиллз, 90210» умер от болезни Заворотнюк

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Звезда «Беверли-Хиллз, 90210» умер от болезни Заворотнюк

Вашингтон, 16 сентября. Американский актер Брайан Терк из сериала «Беверли-Хиллз, 90210» скончался от заболевания, с которым сейчас борется российская актриса Анастасия Заворотнюк.

По данным издания TMZ, рак Терку диагностировали в прошлом году, заболевание быстро прогрессировало и в 2019 году перешло в терминальную стадию.

Брайан также принимал участие в съемках сериалов «Баффи — истребительница вампиров», «Карнавал» и «Два с половиной человека». Исполнил эпизодические роли в «Американском пироге 2», «Искусственном разуме» и фильме «Затерянный мир: Парк Юрского периода».

У Заворотнюк диагностировали глиобластому. Она пыталась лечиться в Польше, но безуспешно. Сейчас она находится в реанимации в одной из больниц Москвы. Ее ввели в состояние медикаментозной комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Информацию о страшной болезни Заворотнюк ранее подтвердил продюсер музыкального коллектива «Ласковый май» Андрей Разин. Родственники отказываются от комментариев прессе, а коллеги актрисы по сериалу «Моя прекрасная няня» просят оставить семью Заворотнюк в покое. 

Глиобластома ранее унесла жизнь другой российской актрисы и певицы Жанны Фриске. Она скончалась в 2015 году.  

 

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