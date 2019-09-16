Ученые объяснили таинственные явления во льдах Антарктиды

Вашингтон, 16 сентября. Американские ученые объяснили причины таинственного феномена в Антарктиде — ревущих звуках и сейсмических толчках.

На территории Антарктиды расположены датчики, которые фиксируют сейсмическую активность на континенте. Сотрудники Чикагского университета изучили данные с датчиков.

Сейсмометры помогли объяснить звуковые явления и слабые землетрясения. Во всем виноват тающий лед, который трещит по ночам, пишет Planet Today.

В ночное время суток в Антарктиде становится холоднее. Лед сжимается с треском и провоцирует «мини-землетрясения». Это похоже на процессы, которые происходят с настоящими вулканами, только вместо магмы во льдах талая вода.

Экологи неоднократно предупреждали, что из-за парникового эффекта разрушается озоновый слой. Это приводит к глобальному потеплению.

Ледники Антарктиды интенсивно тают и разрушаются, что ведет к повышению уровня Мирового океана и к затоплению части суши. А это отразится на объемах сельскохозяйственных угодий и может спровоцировать голод.

Ранее сообщалось, что петербургские ученые вырастили в пробирке искусственное мясо. Продукт был создан из клеток настоящего мяса.

Он необходим для преодоления продовольственного кризиса из-за растущей численности населения Земли.