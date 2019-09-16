В официальном аккаунте Заворотнюк отключили комментарии

Москва, 16 сентября. Администрация официального паблика актрисы Анастасии Заворотнюк решила отключить возможность комментировать посты в ее официальном аккаунте в «ВКонтакте». Судя по личной странице артистки, возможность ставить лайки и делать репосты осталась, однако поле, где можно оставить комментарий, исчезло.



По словам администратора аккаунта Юлии Дятловой, фанаты телезвезды постоянно публиковали новости о ее состоянии, что тревожило семью Заворотнюк.

«В связи с постоянным потоком желающих нести сюда ссылки со всего Интернета, возможность комментирования в группе отключена. Спасибо за понимание», — пояснила она.

Последний пост был опубликован 9 сентября. В нем поклонникам предлагалась описать няню Вику тремя эмодзи. Ранее актриса Ольга Прокофьева, которая снималась в сериале «Моя прекрасная няня», призвала оставить в покое семью Заворотнюк. По ее словам, родные женщины не хотят, чтобы информация о ее состоянии выходила за пределы семьи. Точно такую же политику проводила семья Веры Глаголевой.

Напомним, что у Анастасии Заворотнюк был диагностирован рак мозга. В свое время эта болезнь унесла жизни певицы Жанны Фриске и оперного певца Дмитрия Хворостовского. Как сообщает «Газета.ру», Заворотнюк проходила лечение в Польше, но местные врачи оказались бессильны. Единственная клиника, которая согласилась взять пациентку, оказалась московской.

В сентябре состояние Заворотнюк ухудшилось, и врачам пришлось ввести ее в состояние медикаментозной комы, а после — прекратить интенсивное лечение, которое больше вредило пациентке. По словам специалистов, победить рак мозга окончательно нельзя, но можно продлить жизнь пациенту с помощью терапии.