Путин пригласил Хаджимбу в Москву на 9 мая

Сухум, 16 сентября. Президент РФ Владимир Путин пригласил лидера Абхазии Рауля Хаджимбу на торжества, посвященные 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Они пройдут в Москве 9 мая 2020 года.

Телеграмму главы России опубликовала пресс-служба Хаджимбы. В своем послании Путин подчеркнул, что в России никогда не забудут об огромных жертвах, понесенных народом братской Абхазии во имя Великой Победы над нацизмом.

Кроме того, Путин напомнил, что Россию и Абхазию связывают славные традиции дружбы и взаимопомощи, на которых строится конструктивное сотрудничество между двумя государствами, пишет ТАСС.