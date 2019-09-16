Буланова не может избавиться от бывшего мужа

Москва, 16 сентября. Певица Татьяна Буланова призналась, что не может избавиться от бывшего мужа. Исполнительница надеется, что вскоре бывший супруг и экс-футболист «Зенита» Владислав Радимов съедет от нее.

О том, что в прошлом супруг и футбольный игрок Радимов не съезжает из квартиры, Буланова рассказала в интервью изданию «Дни.ру» на музыкальном фестивале «Бархатный сезон», который проходит в Сочи.

«У нас с ним особые отношения. Мы развелись, но пока еще проживаем на совместной территории. В моей квартире. Очень надеюсь, что через какое-то время будем жить раздельно», — цитирует Буланову издание.

Певица также отметила, что Радимов регулярно ставит ей сроки своего отселения, однако съехать по-настоящему до сих пор не может.

Буланова поделилась некоторыми подробностями быта и призналась, что уже, например, не готовит ему еду, как это обычно делают жены, но при этом все еще моет за экс-супругом посуду, так как не может терпеть скопления в раковине.

«Есть я ему не готовлю, никто не готовит, но пытаюсь мыть посуду за ним — терпеть не могу грязные тарелки в раковине. Это меня напрягает, и я все думаю, когда же он уже меня оставит!?», — задается вопросом певица.

В заключение артистка сказала, что искренне желает Радимову счастья и надеется, что он еще встретит «прекрасную женщину и построит семью».

Брак Булановой и Радимова длился с октября 2005 года по декабрь 2016 года, тогда пара официально развелась через суд. Сейчас Татьяна воспитывает их с Владиславом сына, который родился в 2007 году. Несмотря на то, что с момента развода прошло практически два года, бывшие супруги все еще продолжают жить под одной крышей.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Татьяна Буланова обратилась в суд, чтобы взыскать алименты с бывшего мужа, но сама артистка эти слухи впоследствии опровергла.