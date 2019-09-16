Гитарист «Чайфа» заявил, что Зеленский не изменит принадлежность Крыма

Москва, 16 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский не сможет изменить того, что Крым российский. Об этом заявил гитарист и автор песен группы «Чайф» Владимир Бегунов.

Он подчеркнул, что позиция по Крыму ясна. Музыкант рассказал, что полуостров для него — дом и родина.

«Мне плевать на то, кто и что думает», — сказал Бегунов в интервью программе «Абонент доступен» на интернет-канале Mix TV.

Он добавил, что в Крыму у него много друзей, и на полуострове — все хорошо. Бегунов добавил, что Зеленский не изменит статус Крыма.

«Если кто-то сейчас думает, что выбрали нового президента, и он все изменит, то флаг в руки! Один человек ничего не решает», — подчеркнул музыкант.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает мир в Донбассе и «возвращение» Крыма своими ключевыми задачами на посту главы государства. Он также отмечал, что у Киева есть «несколько форматов, несколько идей» относительно «решения крымского вопроса».

Напомним, Крым стал субъектом РФ в 2014 году. После госпереворота в Киеве на полуострове был проведен референдум. Более 95% крымчан проголосовали за воссоединение с Россией. При этом Украина по-прежнему считает полуостров своей, но «временно оккупированной» территорией. Москва неоднократно отмечала, что воссоединение Крыма с Россией прошло в соответствии с нормами международного права, а потому вопрос о статусе региона окончательно закрыт.