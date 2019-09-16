В ЛНР ответили украинским СМИ на слухи о задержании главы МВД Корнета

Луганск, 16 сентября. Информация об увольнении и задержании министра внутренних дел Луганской Народной Республики Игоря Корнета, распространенная некоторыми СМИ, пользователями соцсетей и телеграм-каналами, не соответствует действительности и является фейком. Об этом Федеральному агентству новостей заявили в пресс-службе главы ЛНР Леонида Пасечника.

В администрации главы ЛНР опровергли слухи о задержании Корнета.

«Это фейк. Подполковник Андрей Марочко в своем телеграм-канале уже опроверг эту информацию. С Корнетом все в порядке, он не арестован», — сообщил собеседник ФАН.

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в своем опровержении обратился к распространителям фейков, в частности к украинским СМИ.

«Украинские пропагандисты раздувают тему с арестом министра внутренних дел ЛНР. Угомонитесь, кастрюлеголовые, с Корнетом все нормально, — написал он в своем официальном телеграм-канале. — Считайте опровержением той бредятины, которую пишут укроСМИ и некоторые телеграм-каналы».

Напомним, что ранее популярный телеграмм канал «Незыгарь» стал одним из источников распространения непроверенной информации.