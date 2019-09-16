Климов рассказал о школе шпионов для ЦРУ, которую окончил автор «Проект. Медиа»

Москва, 16 сентября. Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов рассказал о действующей в США системе подготовки журналистов, которые по возвращении в РФ публикуют антироссийские материалы. В такой «школе шпионов для ЦРУ», по его словам, прошел обучение и автор «Проект. Медиа» Роман Баданин.

Как указал Климов, журналистов готовят на разных платформах и территориях сразу по 25-30 человек.

«Посольство США в Москве, например, занимается таким неблаговидным делом. «Стэнфорд» — это вообще, по существу, частная школа разведки», — цитирует его «Политика Сегодня».

Именно в этом университете в 2017 году по программе для журналистов Fellowship Knights обучался бывший редактор канала «Дождь» Баданин. Вернувшись, он основал «Проект. Медиа», который публикует так называемые «сенсации» об «ужасах российской политики».

Темой последнего «расследования» стало якобы «вмешательство» Москвы во внутренние дела Ливии. Как отметил Климов, все опубликованное «Проектом» — неправда.

«Глобус большой, там много стран. Они тыкнули на Ливию, написали про нее», — констатировал он.

В так называемом расследовании «Проект. Медиа» упомянуты российский социолог Максим Шугалей и его переводчик Самер Суайфан, которые в мае 2019 были похищены структурами Правительства национального единства (ПНЕ). Для Фонда защиты национальных ценностей социологи изучали расстановку политических сил накануне готовившихся президентских выборов. Они никоим образом не вмешивались в электоральные процессы и всего лишь наблюдали за ситуацией в стране.

Примечательно, что в распоряжении «Проекта» загадочным образом оказались материалы исследований Шугалея, которые хранились только на его личном ноутбуке. Об этом рассказал Александр Прокофьев, третий член социологической группы, в момент похищения находившийся в России.

Член Общественной палаты РФ и глава Института политических исследований Сергей Марков отметил, что Баданин может иметь отношение к похищению российских социологов из Фонда защиты национальных ценностей. Он обратил внимание, что получить доступ к ноутбуку Шугалея «Проект. Медиа» мог либо при контакте с ливийскими боевиками, либо с американскими спецслужбами.

Председатель Союза журналистов РФ Владимир Соловьев в связи с произошедшим усомнился в профессионализме Баданина, опубликовавшего эксклюзив без разрешения.

«Это некорректно и во вне журналистской этики находится», — указал он.

Отметим, что ФЗНЦ намерен до победы бороться за своих сотрудников в Ливии. Для этого Фонд обратился в правоохранительные органы с просьбой проверить, каким образом Баданин и его «Проект» получили доступ к информации, которую можно было добыть лишь незаконными методами.

Ранее и вовсе стало известно, что «Проект. Медиа», отрабатывая заказы спонсоров, представил по сути рекламную статью об онлайн-магазине наркотиков, которая не слишком хорошо замаскирована под расследование. После публикации спрос на запрещенные вещества в РФ значительно увеличился.

Отметим, что главным из спонсоров «Проекта» является американский Фонд в поддержку демократии, напрямую подконтрольный Государственному департаменту США. Фонд регулярно выделает изданию гранты на «развитие». Примечательно, что проект Баданина так и не зарегистрирован в качестве СМИ, что позволяет ему не соблюдать законы РФ.