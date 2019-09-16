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Климов рассказал о школе шпионов для ЦРУ, которую окончил автор «Проект. Медиа»

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Климов рассказал о школе шпионов для ЦРУ, которую окончил автор «Проект. Медиа»

Москва, 16 сентября. Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов рассказал о действующей в США системе подготовки журналистов, которые по возвращении в РФ публикуют антироссийские материалы. В такой «школе шпионов для ЦРУ», по его словам, прошел обучение и автор «Проект. Медиа» Роман Баданин.

Как указал Климов, журналистов готовят на разных платформах и территориях сразу по 25-30 человек.

«Посольство США в Москве, например, занимается таким неблаговидным делом. «Стэнфорд» — это вообще, по существу, частная школа разведки», — цитирует его «Политика Сегодня».

Именно в этом университете в 2017 году по программе для журналистов Fellowship Knights обучался бывший редактор канала «Дождь» Баданин. Вернувшись, он основал «Проект. Медиа», который публикует так называемые «сенсации» об «ужасах российской политики».  

Климов рассказал о школе шпионов для ЦРУ, которую окончил автор «Проект. Медиа»

Темой последнего «расследования» стало якобы «вмешательство» Москвы во внутренние дела Ливии. Как отметил Климов, все опубликованное «Проектом» — неправда.

«Глобус большой, там много стран. Они тыкнули на Ливию, написали про нее», — констатировал он.

В так называемом расследовании «Проект. Медиа» упомянуты российский социолог Максим Шугалей и его переводчик Самер Суайфан, которые в мае 2019 были похищены структурами Правительства национального единства (ПНЕ). Для Фонда защиты национальных ценностей социологи изучали расстановку политических сил накануне готовившихся президентских выборов. Они никоим образом не вмешивались в электоральные процессы и всего лишь наблюдали за ситуацией в стране. 

Примечательно, что в распоряжении «Проекта» загадочным образом оказались материалы исследований Шугалея, которые хранились только на его личном ноутбуке. Об этом рассказал Александр Прокофьев, третий член социологической группы, в момент похищения находившийся в России. 

Климов рассказал о школе шпионов для ЦРУ, которую окончил автор «Проект. Медиа»

Член Общественной палаты РФ и глава Института политических исследований Сергей Марков отметил, что Баданин может иметь отношение к похищению российских социологов из Фонда защиты национальных ценностей. Он обратил внимание, что получить доступ к ноутбуку Шугалея «Проект. Медиа» мог либо при контакте с ливийскими боевиками, либо с американскими спецслужбами.

Председатель Союза журналистов РФ Владимир Соловьев в связи с произошедшим усомнился в профессионализме Баданина, опубликовавшего эксклюзив без разрешения.

«Это некорректно и во вне журналистской этики находится», — указал он.

Отметим, что ФЗНЦ намерен до победы бороться за своих сотрудников в Ливии. Для этого Фонд обратился в правоохранительные органы с просьбой проверить, каким образом Баданин и его «Проект» получили доступ к информации, которую можно было добыть лишь незаконными методами.

Ранее и вовсе стало известно, что «Проект. Медиа», отрабатывая заказы спонсоров, представил по сути рекламную статью об онлайн-магазине наркотиков, которая не слишком хорошо замаскирована под расследование. После публикации спрос на запрещенные вещества в РФ значительно увеличился.

Отметим, что главным из спонсоров «Проекта» является американский Фонд в поддержку демократии, напрямую подконтрольный Государственному департаменту США. Фонд регулярно выделает изданию гранты на «развитие». Примечательно, что проект Баданина так и не зарегистрирован в качестве СМИ, что позволяет ему не соблюдать законы РФ.

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Источник: Политика Сегодня
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