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Смолкин назвал ужасом происходящее с Заворотнюк

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Смолкин назвал ужасом происходящее с ЗаворотнюкМосква, 16 сентября. Российский актер Борис Смолкин, снимавшийся вместе с артисткой Анастасией Заворотнюк в ситкоме «Моя прекрасная няня», признался, что узнал о ее болезни из СМИ.

Артист заявил, что не понимает, как такое могло произойти со звездой «Моей прекрасной няни».

«Это какой-то ужас, я даже не понимаю, как такое может быть вообще… Вроде бы всем миром ищут какое-то лекарство от этого, но пока ничего», — сказал 71-летний актер в беседе с порталом Teleprogramma.pro.

По словам заслуженного артиста России, у него с Заворотнюк были приятельские отношения и артистка никогда не обсуждала с ним проблемы со здоровьем. Съемки в «Моей прекрасной няне» были очень сложными для 48-летней знаменитости, она сильно уставала и занималась воспитанием детей, но организм актрисы справлялся с этими нагрузками, добавил Смолкин.

В августе пресса стала распространять сообщения о серьезном заболевании Заворотнюк. Позже ряд изданий заявил, что у звезды «Моей прекрасной няни» отек мозга. Однако знаменитость опровергла это. Позже сообщалось, что актрису ввели в состояние медикаментозной комы в одной из московских больниц и подключили к искусственной вентиляции легких.

Представители актрисы отказываются комментировать сообщения о здоровье Заворотнюк. Коллеги мужа актрисы, фигуриста Петра Чернышева сообщили, что спортсмен покинул ледовое шоу «Руслан и Людмила» из-за ухудшающего состояния жены.

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Источник: Teleprogramma.pro
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