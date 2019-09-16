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Отец Фриске поделился советом с родными Заворотнюк

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Отец Фриске поделился советом с родными Заворотнюк

Москва, 16 сентября. Отец известной российской певицы Жанны Фриске Владимир посоветовал родным Анастасии Заворотнюк как можно чаще ее посещать, поскольку времени актрисе отведено не много. Он также призвал отвезти в больнице дочь Заворотнюк Милу, пока еще не поздно.

«Жанна хотела до последнего вздоха быть рядом с Платоном. И, думаю, это правильно. Если есть такая возможность, и позволяет ситуация, пусть почаще привозят Настеньке дочку», — отметил он.

По словам Владимира Фриске, рак мозга невозможно излечить, можно лишь отсрочить неизбежное, поэтому «все дни, что отведены Насте, надо быть с ней», даже если актриса не будет приходить в сознание. Отец Жанны Фриске уверен, что люди чувствуют присутствие близких даже когда находятся в коме. Он вспомнил, что даже когда певица была в больнице без сознания, у нее всегда учащался пульс, если отец брал ее за руку.

Ранее СМИ сообщили, что у актрисы Анастасии Заворотнюк может быть рак мозга. Официальные представители артистки опровергали любые слухи об онкологическом заболевании, и лишь недавно продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин подтвердил страшный диагноз.

В сентябре состояние Заворотнюк ухудшилось, и врачам пришлось ввести ее в состояние медикаментозной комы, а после — прекратить интенсивное лечение, которое больше вредило пациентке. По словам специалистов, победить рак мозга окончательно нельзя, но можно продлить жизнь пациенту с помощью терапии.

Как напоминает «Газета.ру», Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года. Как и у Заворотнюк у нее был диагностирован рак мозга.

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Источник: Starhit
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