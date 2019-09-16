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Россия

Путин проведет совещание о ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке

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Путин проведет совещание о ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке

Москва, 16 сентября. Президент России Владимир Путин проведет совещание по ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке. Оно состоится во вторник в кризисном центре МЧС, сообщила пресс-служба Кремля. 

Напомним, в результате сильнейших паводков этих летом пострадали Приморский и Хабаровский края, Амурская и Еврейская автономная области. Тяжелая ситуация сложилась и в Иркутской области. Там жертвами подтоплений стали 25 человек погибли, в больницы попали около 600 местных жителей. 

Путин оперативно распорядился начать выплаты всем жителям пострадавших регионов. Кроме того, глава государства потребовал обеспечить выделение средств из федерального бюджета на капремонт поврежденного при паводке жилья, а также приобретение нового.

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