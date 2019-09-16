ЛНА нанесла воздушные удары по позициям боевиков в Сирте

Сирт, 16 сентября. Ливийская национальная армия (ЛНА) нанесла воздушные удары по опорным пунктам боевиков, подконтрольных Правительству национального согласия ( ПНС), в центральном городе Сирт.



С апреля 2019 года маршал Халифа Хафтар пытается отвоевать Триполи у ополченцев, возглавляемых ПНС под руководством Файеза Сарраджа.



Сообщается, что в последние дни на окраине Сирта, в 450 км к востоку от Триполи, производились удары. Один из них пришелся в здание, расположенное поблизости от завода по переработке сырья, но представитель ЛНА рассказал, что на самом деле он был нацелен на позицию боевиков.



А эропорт «Митига», единственный функционирующий аэропорт в Триполи, также стал объектом атак утром в понедельник. Из-за продолжающихся воздушных ударов он был закрыт.

Ранее спецпредставитель генерального секретаря ООН в Ливии Гасан Саламе в докладе для Совета Безопасности о текущей ситуации в Ливии сообщил, что на стороне ПНС действуют иностранные экстремисты. При этом Саррадж использует аэропорт «Митига» в военных целях. В ООН также признали, что ПНС получает оружие от иностранных государств и стремится набрать наемных солдат. Действия ПНС подводят Ливию к полномасштабной гражданской войне, которая может разделить страну, уверен Саламе.

Также ранее Саламе призвал стороны конфликта в Ливии и международное сообщество поддержать мирное урегулирование ливийского кризиса, признав военное решение проблемы дорогостоящей утопией. Идея о том, что мирные переговоры являются наиболее оптимальным способом урегулирования конфликта, поддерживается многими политиками.

Беспорядки в Ливии начались в 2011 году. Они были вызваны свержением и убийством ливийского лидера Муаммара Каддафи. Тогда Ливия перестала существовать как единое государство. В настоящее время в стране установлено двоевластие. На востоке государства руководит избранный народом парламент и маршал Хафтар, а на западе — в столице Триполи — правит Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Вопрос урегулирования ливийского конфликта остается открытым.