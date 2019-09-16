Российский самолет МС-21 успешно совершил первый международный полет

Стамбул, 16 сентября. Российский среднемагистральный самолет МС-21 совершил первый международный полет. Лайнер вылетел из подмосковского аэропорта «Жуковский» и прибыл в Стамбул.

Воздушное судно прилетело в 13.26 по местному времени в аэропорт имени Ататюрк для участия в фестивале «Технофест», который официально откроется 17 сентября.

Как отметил «АиФ», рейс Жуковский—Стамбул стал первым международным полетом для самолета и первой демонстрацией за рубежом разрабатываемого лайнера.

Первый полет МС-21 совершил два года назад, отметил RT. Публично лайнер продемонстрировали в сентябре этого года на авиасалоне МАКС-2019.