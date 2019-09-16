Глава топливного союза России рассказал, кто выиграл в ситуации с ценами на нефть

Москва, 16 сентября. Глава Независимого топливного союза России (НТС) Павел Баженов считает, что говорить о какой-либо выгоде для России в связи с ситуацией с ценами на нефть в настоящий момент рано.

По словам эксперта, для производителей, которые торгуют нефтью, ситуация, конечно, выигрышная. Кроме того, по его мнению, ситуация положительно складывается для экономики страны.

«Для бюджета страны безусловно выгодно — чем дороже нефть, тем больше доходов получают нефтяные компании, которые являются системообразующими для бюджета. Что касается внутреннего рынка, то здесь все с точностью да наоборот», — подчеркнул президент НТС.

Если на внутреннем рынке цена на нефть удерживается на уровне инфляции, отметил Баженов, то оптовые цены будут расти. При этом он обратил внимание, что текущую ситуацию демпфер покрывает, поэтому все стабильно, сообщает телеканал «360».

По его словам, если черное золото будет стоить 80 долларов за бочку, то демпфер просто прекратит работать.

Ранее стало известно, что мировые цены на нефть резко подскочили — на 10% — в результате атак беспилотных летательных аппаратов на нефтегазовую компанию Саудовской Аравии Saudi Aramco. Помимо этого, из-за подорожания нефти рубль укрепился по отношению к американской и европейской валютам.