В Совфеде прокомментировали слова главы парламента Крыма узаконить границы Украины

Украинские власти должны узаконить государственные границы страны без Крыма и Донбасса. Об этом заявил председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов. Также спикер крымского парламента высказался по поводу принадлежности Донецкой и Луганской Народных Республик, по его словам, они имеют полное право на автономию.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Тимофеева прокомментировала Федеральному агентству новостей слова Константинова. По ее словам, спикер Госсовета РК был абсолютно объективен.

«Об этом на протяжении последних пяти лет говорят представители Крыма. В частности, о том, что руководство Украины должно реально оценивать события 2014 года, которые были запущены не в Крыму, а в Киеве. Именно процесс государственного переворота, который совершили его и захватили власть в Киеве, привел к тому, что Крым не согласился с нарушением конституции Украины и посчитал необходимым самостоятельно отвечать за свою судьбу», — рассуждает сенатор от Севастополя.

По ее мнению, катализатором воссоединения Крыма с Россией стал именно антиконституционный государственный переворот, который произошел на Украине.

«Тот процесс, который был запущен 22 февраля 2014 года, привел к референдуму 16 марта 2014 года. А на референдуме крымчане определили свое будущее», — продолжает парламентарий.

Она также исключила адекватность риторики со стороны Киева. Политик считает, что это станет возможно только тогда, когда страну возглавят адекватные люди.

«Пока не придут политики, понимающие последовательность процессов, мы будем слышать заявления «вернуть Крым» и прочее и прочее. Поэтому заявление Госсовета Крыма закономерно. И оно отражает и еще раз закрепляет выбор крымчан», — резюмировала Ольга Тимофеева.

Крым вошел в состав России по результатам референдума 2014 года. Согласно итогам плебисцита, более 95% жителей полуострова высказались за присоединение к Российской Федерации.

Киев после государственного переворота на Украине в свою очередь развязал гражданскую войну. Вооруженный конфликт, по официальным оценкам ООН, унес жизни более 13 тысяч человек.