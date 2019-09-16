Актриса из «Моей прекрасной няни» призвала оставить семью Заворотнюк в покое

Москва, 16 сентября. Актриса Ольга Прокофьева, которая снималась вместе с Анастасией Заворотнюк в сериале «Моя прекрасная няня», призвала оставить в покое семью предположительно смертельно больной звезды.

«Она (семья, прим. ФАН) не хочет ничего афишировать, не делайте семье больно. Если бы она хотела, она бы все рассказала. У них политика, как у родных Веры Глаголевой, — они хотят оставить все внутри семьи», — сказала Прокофьева в комментарии телеканалу «360».

Напомним, на прошлой неделе СМИ сообщили, что у Анастасии Завортнюк диагностировали последнюю стадию рака мозга. По данным журналистов, актриса сейчас находится в одной из московских клиник, где ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в медикаментозную кому, передает «Царьград».

Кроме того, в СМИ появилась информация, что у Завортнюк начался отек мозга, однако позднее директор актрисы опроверг это сообщение. Вскоре о том, что звезда все же смертельно больна написал у себя в Instagram продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин. Также он рассказал KP.RU, что, по прогнозам медиков, Заворотнюк осталось жить несколько дней. Семья актрисы никаких официальных комментариев по этому поводу не дает.

Многие связывают болезнь Заворотнюк с процедурой экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Еще до появления информации о раке мозга сама актриса рассказала на телепрограмме «Однажды» на канале НТВ, что врачи уговаривали ее не делать ЭКО в 47 лет. Актриса прибегла к данной процедуре, поскольку 10 лет пыталась забеременеть от своего мужа — фигуриста Петра Чернышева, однако завести ребенка естественным путем у пары так и не получилось. Отметим, что ранее хирург-онколог Ростислав Павлов заявил об отсутствии связи между ЭКО и раком мозга.