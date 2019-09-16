В Общественной палате призвали арестовать главу «Проекта», пока тот не сбежал из России

Москва, 16 сентября. Член Общественной палаты РФ и глава Института политических исследований Сергей Марков призвал российские правоохранительные органы арестовать руководителя антироссийского ресурса «Проект.Медиа» Романа Баданина.

Политолог подозревает, что Баданин может иметь отношение к похищению российских социологов из Фонда защиты национальных ценностей Максима Шугалея и Самера Суэйфана, которые пропали в Ливии. Недавно «Проект» опубликовал информацию с ноутбука Шугалея, получить доступ к которому ресурс мог либо при контакте с ливийскими боевиками, либо с американскими спецслужбами. По мнению Маркова, российским правоохранителям следует арестовать Баданина и конфисковать технику, пока тот не сбежал за границу.

«Думаю, мало у кого есть сомнения в том, что издание «Проект.Медиа» связано с американскими спецслужбами. Я не исключаю, что Баданин связан и с глобалистскими структурами, которые активно взаимодействуют с террористическими группировками в Ливии», — пояснил член ОП изданию Nation News.

Он также не исключил, что Баданин связан со структурами, которые готовят госпереворот в России.

Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич подчеркнул, что его сотрудники отправились в Ливию официально и имели при себе визы. Россияне работали не под прикрытием, а совершенно открыто. Задержание Шугалея и Суэйфана он называет не иначе как похищением. Федеральное агентство новостей уже направило в Ливию своих корреспондентов для выяснения ситуации с задержанием социологов.