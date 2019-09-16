Сноуден назвал «большой ошибкой» использование WhatsApp и Telegram чиновниками

Москва, 16 сентября. Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден предостерег чиновников от использования мессенджеров WhatsApp и Telegram. По его словам, компания Facebook «слой за слоем» удаляет различные слои защиты информации.

Журналист французской радиостанции France Inter в беседе со Сноуденом рассказал, что премьер Франции Эдуар Филипп пользуется WhatsApp, а президент страны Эммануэль Макрон чаще использует Telegram. Бывший американский разведчик назвал «большой ошибкой» использование WhatsApp чиновниками. Он напомнил, что с 2014 года владельцем этого мессенджера является компания Facebook Inc. По его словам, корпорация «слой за слоем» удаляет различные уровни защиты, и при необходимости может узнать содержание разговоров и переписок пользователей. Критично Сноуден отозвался и о Telegram.

«Обе эти программы чрезвычайно опасны, если вы премьер-министр», — сказал он.

При этом Эдвард Сноуден признал, что оба мессенджера все же более безопасны, чем SMS. Он рекомендовал использовать приложения Signal и Wire. По его словам, они используют лучшее шифрование данных.

Ранее Сноуден назвал Россию единственным местом, где может быть услышана правда. Он напомнил, что 36 западных государств отказали ему в предоставлении политического убежища.

Напомним, в 2013 году Эдвард Сноуден передал в прессу секретные документы о программах слежки в Сети, которыми пользуются американские и британские спецслужбы. После этого он вылетел в Гонконг, а оттуда направился в Россию. Дело Сноудена многие эксперты расценивают как серьезнейший провал американских спецслужб. Эта неудача Вашингтона привела к серьезным дипломатическим последствиям. Стало известно, что ЦРУ прослушивало личный телефон канцлера Германии Ангелы Меркель с 2002 года.

Некоторое время Сноуден провел в транзитной зоне московского аэропорта «Шереметьево». РФ предоставила ему временное убежище сроком на три года при условии, что он прекратит свою деятельность, направленную против США. Через год Сноуден получил вид на жительство в России сроком на три года, который позволяет ему путешествовать как в РФ, так и за ее пределами.