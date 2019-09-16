Глава офиса Зеленского объяснил выдачу России «ценного свидетеля» по делу MH17

Киев, 16 сентября. Глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Богдан объяснил выдачу России «ценного свидетеля» по делу о крушении Boeing-777 в Донбассе Владимира Цемаха, несмотря на требования Амстердама.

Богдан подчеркнул, что решение о выдаче России Цемаха в рамках обмена удерживаемыми лицами принималось с учетом интересов Украины, а не Нидерландов.

«Когда мы встречаемся с европейскими политиками, они говорят, что защищают интересы своего населения, своей страны, своего будущего. Простите, а кого мы должны защищать? Интересы Нидерландов?» — сказал украинский чиновник в интервью «Би-би-си Украина».

Он также указал на недружественные шаги Амстердама в отношении Киева. В качестве примера глава президентского офиса привел участие королевства в строительстве газопровода «Северный поток — 2» и лоббирование «идеи возвращения России в ПАСЕ».

«У них бизнес с Россией. У них очень тесные отношения, совместные какие-то политические взгляды, у них есть, на что менять Цемаха», — добавил Богдан.

Напомним, Украина и Россия произвели 7 сентября обмен удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35». Среди доставленных в Россию были руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и «свидетель» по делу о крушении МН17 Владимир Цемах. В Киев прибыл в рамках обмена, в частности, осужденный в РФ за терроризм Олег Сенцов.

Самолет рейса MH17 летел из Амстердама в Куала-Лумпур и потерпел крушение в Донбассе 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли, напомнил Infox.ru.

Международная группа следователей установила, что лайнер был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук». Год назад российское министерство обороны обнародовало документы с грифом «совершенно секретно». Согласно данной информации, сбившая Boeing ракета была произведена в 1986 году и отправлена в воинскую часть Украинской ССР. После этого она обратно в Россию не вывозилась.