Дочь Кейт Миддлтон по секрету рассказала подружкам о беременности мамы

Лондон, 16 сентября. Принцесса Шарлотта, дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма, по секрету рассказала школьным подругам, что ее мама беременна в четвертый раз. Слова маленькой девочки удивили преподавателей из ее школы.

Миддлтон вошла в британскую королевскую семью в 2011 году. В браке герцог и герцогиня Кембриджские стали родителями трех детей: шестилетнего принца Джорджа, четырехлетней принцессы Шарлотты и годовалого принца Луи.

Шарлотта в этом году впервые отправилась в школу, где изучает, помимо классических дисциплин, французский язык, счет и компьютерную грамоту. Как рассказали преподаватели, девочка в первые дни заметно нервничала, но затем обрела новых друзей. Им на перемене она и поведала о «беременности» мамы. Шарлотта заявила, что герцогиня скоро подарит ей сестренку.

Слова девочки услышали учителя школы Томаса Баттерси. Новость их чрезвычайно удивила, поскольку пока никаких изменений в фигуре Миддлтон не заметно.

«Да уж, это была та самая бомба, которую она обронила в первую же неделю учебы. Шарлотта говорила громко и выглядела полностью уверенной в том, что ее мама беременна», — рассказали СМИ со ссылкой на источники.

Журналисты отметили, что пока не ясно, можно ли верить словам принцессы, которая могла неправильно понять услышанное ею от родителей или и вовсе принять желаемое за действительное.

Однако, отметим, еще в июне британские СМИ заподозрили, что супруга принца Уильяма находится в «интересном положении» из-за проявления ее «беременных привычек», например, на королевских скачках Royal Ascot 2019. Информацию затем подтвердила подруга герцогини, которая заявила, что Миддлтон должна родить в декабре этого года.

Королевская семья пока не дала официальных комментариев. Примечательно, что супруга принца Уильяма продолжает вести активный образ жизни.

Тем временем королевский эксперт Кэти Николл рассказала, что в монаршей семье существует определенный протокол, согласно которому Миддлтон и супруга принца Гарри Меган Маркл не могут забеременеть одновременно. Поэтому прогноз букмекеров о скором пополнении в семьях обеих герцогинь, очевидно, не сбудется.