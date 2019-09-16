Эксперт развенчал миф NI о подготовке России к войне

Издание The National Interest выразило уверенность в том, что, закупая истребители пятого поколения Су-57, Российская Федерация якобы готовится к масштабному вооруженному конфликту. Военный аналитик Андрей Красноперов заявил, что России не нужно ни на кого нападать, так как у нее хватает своей земли и ресурсов.

Автор материала напоминает, что в июле вооруженные силы РФ заключили контракт на поставку 76 таких самолетов до 2028 года. Это, по мнению эксперта The National Interest, может быть лишь первым шагом, и в будущем темпы производства самолетов могут увеличиться.

«Су-57 под завязку начинен новейшими технологиями, разработка которых требует больших затрат. И хотя российский оборонный бюджет достаточно велик, он не сравнится с советским: СССР мог позволить себе закупки сотен предшественников Су-57 — истребителей Су-27. Когда процесс разработки и доработки последних был завершен, их стали производить со скоростью 60 единиц в год», — отмечает издание.

По словам автора, не стоит пренебрежительно относиться к контракту на закупку ударных машин, ведь после того, как армия России получит и протестирует первые строевые Су-57, в контракт могут быть внесены изменения. Кроме того, возможно, стоимость этого истребителя снизится, когда Россия найдет иностранного покупателя.

Комментируя заявление NI, летчик-инструктор, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что «заявления о подготовке России к масштабной войне оторваны от реальности», поскольку Москва не вынашивает подобных планов.

«Когда США закупают самостоятельно и поставляют на экспорт истребители пятого поколения (F-35 Lightning II. — Прим. ФАН), никто не обвиняет их в том, что они готовятся к войне. А вот в отношении России такие обвинения почему-то звучат, хотя Москва все время заявляет, что не собирается ни на кого нападать. Они (западные издания) заявляют, что мы пытаемся вооружиться и это действительно так, но это нам необходимо только для собственной защиты и, возможно, для ведения бизнеса», — поясняет эксперт.

То есть, закупая Су-57 в количестве 76 единиц, ВКС РФ, во-первых, пополняет свой авиапарк самыми современными и высокотехнологичными машинами и, во-вторых, проводит рекламу своей военной техники.

«Если помните, на последней встрече в Жуковском, президент Турции Реджеп Эрдоган спросил у Владимира Путина, можно ли закупить Су-57? Он увидел хороший самолет и захотел для своих ВВС такие же. Он не спросил о стоимости, он спросил — можно ли купить. То есть его даже цена не волнует. Наш президент тогда ответил, что можно. Со временем все можно купить. Сейчас у нас 76 машин, но чуть позже мы обязательно закажем еще — и 150, и 200, и 250 самолетов. Но это не значит, что мы завтра нападем на какие-то страны! Мы рекламируем свою военную продукцию и продаем ее за рубеж, как это произошло с комплексами С-400 для Турции. И если мы собираемся воевать с НАТО, то зачем мы Анкаре продаем вооружение, которое может быт использовано против нас?» — задается вопросом собеседник ФАН.

Российская Федерация с самого начала своего становления придерживается мирного взаимодействия со всеми партнерами и ни разу не вела захватнических войн. Кроме того, даже в военной доктрине РФ прописано, что она носит сугубо оборонительный характер.

«Самое интересное в том, что США выходят в одностороннем порядке из ДРСМД и заявляют о размещении ракет в Европе, а угрожает всему миру почему-то Россия. США производят и покупают F-35 сотнями, но почему-то виновата в агрессии все равно Россия. Это уже не смешно, это бред какой-то. Это нам со всех сторон угрожают, а не им (НАТО и США. — Прим. ФАН). Поэтому все, что мы создаем, мы делаем для развития своей страны и других государств, для нашего собственного заработка, для продвижения своей военной техники. Кстати, совсем недавно Владимир Путин предлагал США купить ракеты «Буревестник», чтобы выровнять стратегический паритет. Мы даже на это идем, но мы никогда не будем ни на кого нападать. Это же абсурд, у нас полно своих собственных недр, полно земли, надо развиваться. И зачем нам чужие земли? Для чего нам война? Это же просто абсурд», — заключил Красноперов.

Напомним, 1 сентября глава «Рособоронэкспорт» Александр Михеев сообщил, что во время проведения авиасалона МАКС-2019 иностранные посетители проявили большой интерес к самолету Су-57Э. Истребитель пятого поколения осмотрели президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган.